Tassa etica su materiale porno, creator potrebbero dover pagare di più

Nelle scorse ore, in una nota congiunta, la vicepresidente di Azione Giulia Pastorella ed il senatore Marco Lombardo, hanno scritto che "tassare di più i lavoratori che si ritiene facciano un lavoro immorale, seppure legale, non ha nulla di etico. È un vero e proprio abuso che non possiamo tollerare, per questo già in questa legge di bilancio abbiamo proposto di cancellare la tassa etica”. Il deposito dell'emendamento è uno step della campagna “Stop tassa etica”. Continueremo a lottare per cancellare definitivamente una discriminazione fiscale fondata su un giudizio morale, non su criteri di giustizia tributaria”.

