Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

Porno e minori, vietare o lavorare sull’educazione al rispetto?

Stefania Andreoli

psicoterapeuta
©Getty

Perché rendere un po’ più macchinoso l’accesso al materiale pornografico che prolifera online può scoraggiare un ottenne (molto bene), ma non interviene sull’educazione digitale dei suoi adulti di riferimento

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ