Passaporti, novità nei pagamenti dal 1° dicembre: cosa cambia

Già da ottobre è in vigore l'Entry-Exit System nei Paesi dell’Area Schengen, ovvero per 25 membri dell'Ue più Islanda, Norvegia, Lichtenstein e Svizzera. Riguarderà tutti i cittadini extra-Ue che entrano in Schengen per un soggiorno di breve durata, ovvero dai 90 ai 180 giorni, dei quali verranno registrati i dati biometrici dei passeggeri - impronte digitali, riconoscimento facciale, scansione dell'iride - insieme ai dati contenuti nel passaporto. Essendo un sistema mai utilizzato prima, chi entra in Ue dovrà registrarsi al suo primo ingresso in terminali automatici appositi, rispondendo a quattro quesiti obbligatori. La registrazione durerà tre anni. I dati verranno custoditi dall'agenzia Eu-Lisa, istituita da Bruxelles nel 2011 con sede a Tallinn. I minori di 12 anni sono esentati.

"Dobbiamo fare tutto il possibile per impedire ai terroristi e ai migranti irregolari di entrare illegalmente. È fondamentale mantenere un controllo efficace sui cittadini di Paesi terzi che entrano nello spazio Schengen, in modo da poter rafforzare la sicurezza alle frontiere esterne", ha sottolineato Rasmus Stoklund, ministro della Migrazione della Danimarca, che è presidente di turno dell'Ue. C'è tuttavia un rebus legato all'Entry-Exit System, quello delle possibili file ai controlli di frontiera una volta che si è sbarcati dall'aereo. Allo scalo di Fiumicino sono stati installati oltre 200 Self Service Kiosk dove potersi registrare, oltre una ventina quelli destinati invece all'aeroporto di Ciampino. Molti viaggiatori, però, potrebbero non prenderla bene, come i passeggeri britannici, costretti al controllo biometrico anche dalla loro Brexit.

