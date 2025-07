Passaporto italiano tra i più potenti al mondo nel 2025: la classifica

Nelle scorse settimane Assoutenti ha rilevato che in Italia richiedere il passaporto costa di più rispetto ad altri Paesi. Bisogna infatti sostenere una spesa minima di 116 euro, costituita da un bollettino da 42,50 euro cui si aggiunge un contrassegno amministrativo da 73,50 euro. Se la richiesta viene presentata attraverso il servizio messo a disposizione da Poste Italiane è previsto un costo aggiuntivo di 14,2 euro, e se si opta per la consegna a domicilio vanno pagati ulteriori 9,53 euro. In Germania per ottenere lo stesso documento con la procedura standard la spesa è di 70 euro per i cittadini con più di 24 anni, 37,50 euro per gli under 24, e se si opta per la procedura espressa il costo sale rispettivamente a 102 e 69,50 euro. Servono invece 86 euro in Francia, e bastano appena 30 euro in Spagna. Nel Regno Unito il costo per il rilascio è di 94,5 sterline (circa 112 euro) con la richiesta online, 107 sterline (126,70 euro) con modulo cartaceo

