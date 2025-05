Costo documenti, l'Italia è tra i Paesi più cari d’Europa: i dati

I costi italiani risultano essere più elevati rispetto a quelli di altri Paesi, rileva Assoutenti. In Germania per ottenere il passaporto con la procedura standard la spesa è di 70 euro per i cittadini con più di 24 anni, 37,50 euro per gli under 24, e se si opta per la procedura espressa il costo sale rispettivamente a 102 e 69,50 euro. Servono invece 86 euro in Francia, e bastano appena 30 euro in Spagna. Nel Regno Unito il costo per il rilascio del passaporto è di 94,5 sterline (circa 112 euro) con la richiesta online, 107 sterline (126,70 euro) con modulo cartaceo