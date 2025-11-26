Gas, perché il prezzo è sotto i 30 euro? L'effetto sulle bollette

Per il mese di ottobre 2025, l’ultimo per cui è disponibile il costo della materia prima sulle bollette del gas, il valore unitario è pari a 0,353 €/m³, corrispondenti a 33,05 €/MWh. Da inizio estate, però, il listino del PSV (Punto di Scambio Virtuale) ha seguito un andamento costantemente discendente: dai 0,418 €/m³ di giugno (39,14 €/MWh) si è scesi a 0,392 €/m³ a luglio (36,68 €/MWh), poi a 0,38 €/m³ in agosto (35,59 €/MWh) e infine a 0,373 €/m³ in settembre (34,89 €/MWh). Queste oscillazioni non incidono solo su chi è ancora nel servizio tutelato: anche gli utenti del mercato libero con forniture a prezzo variabile risentono delle stesse dinamiche, poiché i venditori applicano quasi sempre una formula basata sul PSV maggiorato di uno spread.