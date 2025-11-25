Ape sociale, domande all'Inps entro il 30 novembre. Come fare

Introduzione

Sta per chiudersi l’ultima finestra di tempo disponibile per poter richiedere l’Ape sociale per il 2025: la scadenza è fissata il prossimo 30 novembre. Di fatto si tratta già di domande tardive, perché chi voleva richiedere l’anticipo pensionistico dell’Inps (avendo tutti i requisiti per farlo) avrebbe potuto usufruire delle finestre che si sono chiuse il 31 marzo e il 15 luglio. Per questo va tenuto a mente che le istanze inviate in quest’ultima tranche non è detto che saranno prese in considerazione: prima bisognerà vedere se ci sono ancora i fondi necessari.