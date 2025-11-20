Fisco, aggiornati i dati Omi: come sapere quanto vale la propria casa

Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Fisco, aggiornata la banca dati Omi: ecco come sapere quanto vale la propria casa

Economia
©Ansa

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato i dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) al primo semestre 2025, rendendo così disponibili gratuitamente le quotazioni di vendita e i canoni di locazione, residenziali e non, di tutti i comuni italiani. Ecco cosa sapere

ascolta articolo

Nel mercato immobiliare può accadere che un intermediario prometta valutazioni stellari solo per ottenere l’incarico, oppure che nasca il timore che un investimento abbia perso consistenza negli anni senza che ce ne si sia resi conto. Per sapere quanto vale la propria casa si può però usare l'apposita banca dati dell'Agenzia delle Entrate. In questi giorni il Fisco ha infatti aggiornato le nuove rilevazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (Omi) relative ai primi sei mesi del 2025. Si tratta di una panoramica dell’intero patrimonio edilizio italiano che si può consultare sia da computer che da smartphone ed è aperta a tutti, sia ad esperti del settore che a semplici curiosi.

Come procedere

Per accedere all’Osservatorio è sufficiente autenticarsi con Spid o Cie, seguendo la stessa modalità utilizzata da chi, ad esempio, gestisce il proprio 730 precompilato online. Una volta effettuato l’accesso, occorre individuare la sezione dedicata alla “fornitura dati Omi”, scegliere il livello territoriale su cui si vuole indagare – dall’intero Paese fino al singolo comune, passando per regioni e province – e inoltrare la richiesta dei documenti. Nel giro di pochi istanti il sistema mette a disposizione due file, scaricabili in formati adatti a Excel e agli altri fogli di calcolo: uno contiene i valori immobiliari aggiornati, l’altro raccoglie la classificazione completa delle varie zone omogenee. Se si desidera la quotazione di un edificio sito in un indirizzo specifico diventa ancora più semplice: anche senza Spid e Cie basta cercare con il computer “geopoi”, cliccare sul primo risultato e una volta connessi avviare la ricerca su mappa. Ancora più facile l'alternativa con lo smartphone, grazie all’app dell’Agenzia delle Entrate, Omi Mobile. Le consultazioni possono tornare indietro fino al 2006 con il cellulare, mentre arrivano fino al 2004 con il pc.

Leggi anche

Comprare casa, dal mutuo al rogito: la guida per evitare sorprese

Come funziona

Il patrimonio edilizio viene classificato dall’Osservatorio in base alle aree ritenute omogenee e distinguendo gli immobili per tipologia dell’edificio, dal livello signorile a quello civile, fino alle strutture popolari, e allo stato di conservazione. Come riferimento utilizza il valore al metro quadrato per le compravendite e il canone mensile al metro quadrato per gli affitti. Le sue tabelle, pur non rappresentando l’unico parametro disponibile, vengono impiegate in molte perizie e dai servizi online che promettono valutazioni istantanee ma che, di fatto, si limitano a riproporre i dati dell’Agenzia. Questi sono strumenti affidabili che potrebbero essere utili nel caso in cui si valuti una possibile riforma delle tasse sugli immobili oppure per capire l’andamento generale del mercato, pur con i tipici limiti delle medie aritmetiche. Infatti, ogni abitazione ha peculiarità proprie e persino all’interno di una stessa area “omogenea” i valori possono cambiare radicalmente da una via all’altra. Un dato che quindi può essere utile per evitare speculazioni o promesse miracolose.

Vedi anche

Prezzi case, da Milano a Roma: i quartieri in ascesa

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKYTG24

FOTOGALLERY

©Ansa

1/8
Economia

Mercato immobiliare, prezzi delle case vicino ai cimiteri più iconici

Vivere accanto a un cimitero può sembrare un’idea lugubre, ma per alcuni significa godere di silenzio, spazi verdi e un contesto ricco di arte e storia. Con l’avvicinarsi di Halloween, Immobiliare.it Insights ha analizzato quanto costa comprare casa a pochi passi da alcuni dei più famosi cimiteri italiani. Ed è emerso che, in molti casi, può essere un’occasione per risparmiare, mentre in altri si tratta di un vero e proprio lusso

Vai alla Fotogallery

Economia: Ultime notizie

Fisco, aggiornati i dati Omi: come sapere quanto vale la propria casa

Economia

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato i dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) al...

epa06417905 (FILE) - A guest inspects the new MacBook Pro computer with the new USB-C ports in a demo room, following the announcement of new products at the Apple Headquarters in Cupertino, California, USA, 27 October 2016 (reissued 05 January 2018). According to reports, Apple has admitted its iPhone and Mac products are affected by two considerable security flaws in the hardware chips. Several technology companies are rushing to fix two considerable flaws in popular computer chips manufactured by Intel, AMD and ARM. The flaws could help attackers to gain access to sensitive information such as banking information and passwords. It is not known if the boards and chips pictured contain the security vulnerability. EPA/TONY AVELAR

Contratto per dirigenti medici e sanitari, aumenti e arretrati: novità

Economia

Il 18 novembre è stata sottoscritta all'Aran, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle...

Stipendi lavoratori privati, chi guadagna di più in Italia: classifica

Economia

Nel 2024 il numero di lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi operai agricoli e...

Bonus sociale rifiuti 2026: come riceverlo, quanto vale, quando arriva

Economia

Manca ormai poco all’arrivo del bonus sociale rifiuti: come spiegato da Arera, si tratta di...

Manovra 2026, si lavora alla riduzione degli emendamenti

Economia

È scaduto il termine per l'indicazione degli emendamenti segnalati, cioè quelli per i quali i...

Economia: I più letti