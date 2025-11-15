Povertà assoluta in Italia, allarme Caritas: +43,4% in 10 anni

E ancora, ci si sofferma sul problema del gioco d’azzardo, il cui volume monetario in Italia è cresciuto dai 35 miliardi di euro giocati nel 2006 ai 157 miliardi giocati nel 2024 (+349%). A partire dalla fine degli anni ‘90, l'offerta dell'azzardo si è arricchita di oltre una cinquantina di modalità di gioco, sia online che in presenza (oltre 150mila locali, disseminati in tutte le province italiane). Nel 2024, il totale delle perdite è stato pari a 20 miliardi di euro. I dati mostrano una correlazione inversa tra reddito medio per contribuente e perdita media al gioco, con un peso percentuale più alto nelle regioni più povere. Dieci regioni sono sopra la soglia della media nazionale (493 euro) e di esse, cinque sono regioni meridionali e isole, due del centro-sud (Abruzzo e Molise) seguite da Lazio e Lombardia.

Per approfondire: Gioco d'azzardo, l'Italia è quinta in Europa: i dati sulle scommesse sportive