Cosa ci dicono i dati sulla povertà percepita in Europa

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Nel 2024 il 17,4% degli europei si è percepito povero, in netto calo rispetto al passato. L’Italia è al 18,7%, ma in forte miglioramento. Restano forti divari: Grecia in crisi con due terzi dei cittadini in difficoltà, Nord Europa più sereno e diseguaglianze ancora marcate

