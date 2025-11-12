Introduzione

L’Italia è pronta a lottare contro la riforma della tassazione europea sull’energia. Ne discuteranno i ministri dell’Economia dei 27 Stati membri all’Ecofin di domani, giovedì 13 novembre. Giancarlo Giorgetti è chiaro: Roma “ha fatto e farà la guerra”, perché se venissero approvate “ucciderebbero radicalmente l’industria italiana”.

Si tratta di misure allo studio già da anni - che, in estrema sintesi, penalizzerebbero ancora di più chi utilizza soprattutto gas, petrolio e carbonio - e proprio questo è uno dei motivi che non convincono l’Italia. Sono state pensate in un altro periodo storico, antecedente alla guerra in Ucraina e alla crisi energetica che ne è scaturita, e quindi vanno rimodulate tenendo conto del quadro attuale, dicono i detrattatori della riforma. Secondo quanto riferito da un alto funzionario europeo, la riforma è ancora lontana da un’intesa: la strada "è in salita" e tra le capitali europee restano "linee rosse contrastanti”. La presidenza danese punta a chiudere il dossier entro fine anno.