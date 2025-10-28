Auto che inquinano meno nel ciclo di vita, la classifica di Green Ncap

Le automobili che inquinano meno nell'intero ciclo di vita, la classifica di Green NcapMotori
Introduzione
Da tempo il livello di inquinamento causato dalle automobili è diventato un tema di dibattito ambientale, e adesso è arrivata una classifica che permette di sapere quali sono i veicoli più eco-friendly non solo nel momento dell’utilizzo ma dalla produzione fino alla dismissione del mezzo. A stilarla è stata Green Ncap, un’organizzazione indipendente che - si legge sul loro sito - “promuove lo sviluppo di automobili che siano efficienti dal punto di vista energetico e causino il minor danno possibile all’ambiente”.
Quello che devi sapere
L’analisi condotta da Green Ncap
Per condurre l’analisi, Green Ncap ha testato e comparato 12 popolari modelli di veicoli prendendo in considerazione l’intera durata di vita del mezzo dalla produzione alla dismissione. Così “i consumatori possono vedere e comparate il vero impatto ambientale delle automobili nel corso del ciclo di esistenza e comparare la loro efficienza, autonomia e capacità di ricarica nel mondo reale”.
I parametri presi in considerazione
Ma quali sono i nuovi parametri presi in considerazione dall’analisi? Green Ncap ha valutato l’impatto del peso nell’uso dei veicoli, ha comparato l’efficienza generale del mezzo in condizioni ambientali di freddo o caldo, e considerato anche le emissioni nocive “nascoste” prodotte dagli pneumatici e dai freni. Inoltre il sistema di valutazione incorpora adesso i dati sul “Life Cycle Assessment”, cioè la valutazione del ciclo di vita dell’automobile, permettendo di conoscere il livello di sostenibilità ambientale dei mezzi dalla loro produzione alla loro dismissione.
Quali auto sono state analizzate
Come detto, sono 12 i modelli di automobili prese in considerazione dall’analisi di Green Ncap. Per quando riguarda i mezzi elettrici, si parla di Citroën ë-C5; FIAT 600e; MINI Cooper E, Mercedes EQE 350+, Kia EV9 e Volvo EX30. Per quelle a benzina invece l’analisi si è concentrata su Hyundai i20 e BMW Serie 1. Inoltre è presente la Mazda CX-30 come veicolo ibrido, la Renault Rafale come full hybrid e il VW Passat come mild-hybrid. Valutata, infine, l’automobile diesel Mazda CX-80.
Chi si è piazzato in testa alla classifica
Nelle graduatoria stilata da Green Ncap in base ai parametri elencati sopra, a ottenere una valutazione di 5 stelle con un punteggio medio del 97% è stata la MINI Cooper E (in foto). Molto simile anche la valutazione della FIAT 600e, che si è anche aggiudicata 5 stelle con un punteggio del 96%. Entrambi i modelli, come sottolineato dall’Aci, sono dotati di “una batteria di modeste dimensioni con una capacità nominale di 40,7 kWh per la MINI e di 54 kWh per la FIAT. Questo diminuisce le emissioni durante il processo di produzione e riduce al minimo il peso della vettura, il che a sua volta migliora l’efficienza di guida e limita lo sforzo su pneumatici e freni”.
Le valutazioni di MINI Cooper E e FIAT 600e
Inoltre, spiega ancora l’Automobile Club d’Italia, nei test effettuati in condizioni di utilizzo di vita reale “la MINI ha utilizzato 15,0 kWh/100km sul percorso misto su strada con clima caldo, e la FIAT (in foto) ha consumato 15,5 kWh/100km”. Guardando agli aspetti meno positivi, emerge che “le vetture hanno un’autonomia limitata, specialmente nei climi freddi: su tipi di strade diverse (urbane, rurali e autostrada) con temperature calde, la reale distanza coperta dalla MINI è stata stimata in 268 km, mentre quella coperta dalla FIAT in 340 km; con temperature fredde, tali distanze possono ridursi, rispettivamente, a 184 km e a 225 km”.
Le automobili “a quattro stelle”
Osservando poi le altre automobili prese in considerazione, emerge come la Citroën ë-C3 (in foto) abbia ottenuto anch’essa cinque stelle, pur se il punteggio medio si è fermato al 91%. Invece la Volvo EX30 ha avuto una valutazione di 4 stelle e mezza con un punteggio del 89%, mentre la Mercedes EQE 350+ si è fermata a 4 stelle e un punteggio del 70%.
La classifica di Green Ncap
Scorrendo la graduatoria si trova la Hyundai i20, che è alimentata a benzina: in classifica ha ricevuto una valutazione di tre stelle e mezzo con un punteggio del 60%. L’altro veicolo a benzina presente nell’analisi, la BMW 1 Series, ha ottenuto invece tre stelle con un punteggio pari al 59%. Anche Renault Rafale ha avuto un giudizio a 3 stelle con il 57%, mentre il SUV elettrico Kia EV9 si è fermato a un punteggio del 56%. Tra i mezzi a tre stelle, infine, si trova il Volkswagen Passat 3 con un punteggio pari al 55%. In fondo alla graduatoria si trovano poi il MAZDA CX-30 - che ha conquistato 2,5 stelle e 44% - e il MAZDA CX-80, che ha ottenendo due stelle e un punteggio del 34%.
