Auto che inquinano meno nel ciclo di vita, la classifica di Green Ncap

Scorrendo la graduatoria si trova la Hyundai i20, che è alimentata a benzina: in classifica ha ricevuto una valutazione di tre stelle e mezzo con un punteggio del 60%. L’altro veicolo a benzina presente nell’analisi, la BMW 1 Series, ha ottenuto invece tre stelle con un punteggio pari al 59%. Anche Renault Rafale ha avuto un giudizio a 3 stelle con il 57%, mentre il SUV elettrico Kia EV9 si è fermato a un punteggio del 56%. Tra i mezzi a tre stelle, infine, si trova il Volkswagen Passat 3 con un punteggio pari al 55%. In fondo alla graduatoria si trovano poi il MAZDA CX-30 - che ha conquistato 2,5 stelle e 44% - e il MAZDA CX-80, che ha ottenendo due stelle e un punteggio del 34%.

