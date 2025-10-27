Adas, Lane Assist: cos'è e come funziona

È uno dei sistemi avanzati di assistenza alla guida presenti sulle auto di ultima generazione. Aiuta il guidatore a rimanere all'interno della propria corsia di marcia attraverso una telecamera che riconosce le linee di demarcazione stradale e, se non è stata inserita la freccia, avvisa il conducente tramite segnali visivi o acustici applicando una leggera correzione al volante

Tra i sistemi avanzati di assistenza alla guida uno dei più diffusi e importanti è il cosiddetto "Lane Assist", vale a dire un sistema di sicurezza che aiuta chi guida a rimanere all'interno della propria corsia di marcia, con l'intento di prevenire ad esempio gli effetti della distrazione o di colpi di sonno.

Come funziona

Utilizza una telecamera, solitamente posizionata dietro il parabrezza vicino allo specchietto retrovisore interno, per riconoscere le linee della corsia (continue e tratteggiate) e, se il veicolo si avvicina a una linea senza che la freccia sia stata attivata, interviene per avvisare il conducente tramite segnali visivi, acustici o tattili, e a volte applicando una leggera correzione al volante.

Vantaggi e svantaggi

Essendo un sistema di sicurezza il suo obiettivo è quello di ridurre il rischio di incidenti dovuti a distrazione o colpi di sonno, che potrebbero causare un'uscita involontaria dalla corsia. Inoltre garantisce una guida più rilassata soprattutto durante i lunghi viaggi in autostrada, mantenendo l'auto centrata nella corsia. Importante ricorsare che non è un sistema di guida autonoma, quindi richiede sempre l'attenzione attiva del conducente. Alle volte può essere considerat un po' invasivo per la guida, ma comunque il guidatore ha comunque la possibilità di sterzare come e quanto vuole a seconda delle sue esigenze

Limiti e condizioni di utilizzo

Il Lane Assist funziona solo in presenza di segnaletica orizzontale chiara e visibile. Linee usurate, assenti o coperte possono limitarne o impedirne il funzionamento. Solitamente, inoltre, è attivo solo al di sopra di una certa velocità (solitamente intorno ai 50 km/h).