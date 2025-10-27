Michelin, terza generazione dei pneumatici CrossClimate è anche Sport

Lo pneumatico all season è alla terza generazione e si arricchisce anche della versione pensata come quattro stagioni, ma adatto anche alle vetture più sportive e potenti e già disponibile in 29 misure

Sicurezza, prestazioni e alta durata chilometrica. Queste sono soltanto alcune delle caratteristiche della nuova gamma Michelin CrossClimate 3, pneumatico all season giunto alla terza generazione con un nuovo capitolo della sua storia di successo decennale. Il nuovo prodotto messo a punto dall’azienda francese poi si arricchisce anche del CrossClimate 3 Sport, pensato come quattro stagioni adatto anche alle vetture più sportive e potenti e già disponibile in 29 misure, dai 18 ai 21’’, con l’obiettivo di arrivare nel 2026 a 30 nuove dimensioni.

Disegno a V

L’innovazione tecnologica rimane sempre al centro dello sviluppo dei nuovi prodotti per Michelin e così è anche per l’evoluzione del CrossClimate che può godere di una serie di sistemi messi a punto per migliorarne ulteriormente resa e prestazioni. Come ad esempio il Michelin V-Shape, il disegno a V con canali progressivi che garantiscono un miglior drenaggio dell’acqua ma anche il Piano Acoustic Tunning, con i tasselli dotati di un disegno specifico per cercare di ridurre al minimo il rumore derivato dal rotolamento. Il nuovo CrossClimate 3 è dotato anche di Dynamic Response, tecnologia derivata direttamente dal Pilot Sport e che promette un migliore controllo grazie alla cintura ibrida in aramide e nylon. I tecnici del marchio hanno lavorato anche su una mescola che potesse adattarsi alle diverse condizioni meteo grazie al Thermal Adaptive Tread Compound 2.0 che combina così rigidità e aderenza offrendo al contempo anche prestazioni più sportive.