Michelin, terza generazione dei pneumatici CrossClimate è anche Sport

Lo pneumatico all season è alla terza generazione e si arricchisce anche della versione pensata come quattro stagioni, ma adatto anche alle vetture più sportive e potenti e già disponibile in 29 misure
Sicurezza, prestazioni e alta durata chilometrica. Queste sono soltanto alcune delle caratteristiche della nuova gamma Michelin CrossClimate 3, pneumatico all season giunto alla terza generazione con un nuovo capitolo della sua storia di successo decennale. Il nuovo prodotto messo a punto dall’azienda francese poi si arricchisce anche del CrossClimate 3 Sport, pensato come quattro stagioni adatto anche alle vetture più sportive e potenti e già disponibile in 29 misure, dai 18 ai 21’’, con l’obiettivo di arrivare nel 2026 a 30 nuove dimensioni.
Disegno a V
L’innovazione tecnologica rimane sempre al centro dello sviluppo dei nuovi prodotti per Michelin e così è anche per l’evoluzione del CrossClimate che può godere di una serie di sistemi messi a punto per migliorarne ulteriormente resa e prestazioni. Come ad esempio il Michelin V-Shape, il disegno a V con canali progressivi che garantiscono un miglior drenaggio dell’acqua ma anche il Piano Acoustic Tunning, con i tasselli dotati di un disegno specifico per cercare di ridurre al minimo il rumore derivato dal rotolamento. Il nuovo CrossClimate 3 è dotato anche di Dynamic Response, tecnologia derivata direttamente dal Pilot Sport e che promette un migliore controllo grazie alla cintura ibrida in aramide e nylon. I tecnici del marchio hanno lavorato anche su una mescola che potesse adattarsi alle diverse condizioni meteo grazie al Thermal Adaptive Tread Compound 2.0 che combina così rigidità e aderenza offrendo al contempo anche prestazioni più sportive.
La versione Sport
Per quel riguarda poi il CrossClimate 3 Sport, questa declinazione pensata per le auto più sportive offre un comportamento ottimale sia su strade asciutte che sul bagnato, anche in condizioni invernali. Dotato di marcatura 3PMSF (simbolo alpino) che ne certifica il superamento dei test di aderenza su neve, il Michelin CrossClimate 3 Sport è anche stato certificato Classe A per le prestazioni sul bagnato.
Anche per le elettriche
La nuova gamma Michelin Cross Climate 3 è adatta anche alle vetture elettriche, con un miglioramento del 4% delle prestazioni sul bagnato che le è valsa la Classe B nell’etichettatura europea e offre anche una resa chilometrica aumentata del 15%. In vendita già da luglio 2025, questo pneumatico è disponibile in 63 misure che vanno da 16 a 22 pollici, con la produzione che in parte viene portata avanti anche in Italia presso lo stabilimento di Cuneo.
“Come Michelin investiamo sempre in ricerca e sviluppo per offrire sempre la migliore prestazione al proprio automobilista. Questo pneumatico è cambiato in sicurezza, in percorrenza chilometrica ma soprattutto è cambiato creando un nuovo prodotto che entra in un nuovo mercato che è quello dello pneumatico sportivo, il CrossClimate 3 Sport. - spiega Agostino Mazzocchi, presidente di Michelin Italia - In questa nuova gamma mettiamo dentro tutti i contenuti di sportività e ricerca tecnologica che abbiamo appreso in passato ma anche innovando con nuovi materiali che ci consentano di arrivare a performance costanti per tutto l’anno”.