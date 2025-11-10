Manovra 2026, settimana decisiva per le modifiche: cosa può cambiare

Di possibili interventi rispetto all’assetto attuale ha parlato lo stesso ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti: “Uno degli interventi che mi auguro si possa compiere”, nel passaggio parlamentare della Manovra, “è quello relativo agli iperammortamenti e superammortamenti perché sono quelli che in qualche modo danno un impulso quasi automatico per rinnovare, investire, migliorare”, ha detto. “Renderli pluriennali sarebbe una bella cosa perché forniscono agli investitori un quadro di certezza nel tempo e quindi anche la possibilità e la capacità di programmare gli investimenti. Cercheremo sicuramente di trovare una soluzione”, ha aggiunto.

Per approfondire:

Meloni: “Con noi mai patrimoniali”. Schlein: “Tasse aumentate, aiutano i ricchi”