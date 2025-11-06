Buono Scuola Lombardia, requisiti e come presentare domanda. La guida

Introduzione

Fino alle ore 12 dell’11 dicembre sarà possibile richiedere il Buono Scuola messo a disposizione da Regione Lombardia, nell’ambito della Dote Scuola 2025/2026. Possono presentare domanda le famiglie (entro il limite Isee di 40mila euro annui) degli studenti iscritti a scuole paritarie o statali, primarie e secondarie – sia di primo che di secondo grado - che prevedono una retta di iscrizione e di frequenza per l’anno scolastico in corso. Ecco tutto quello che c’è da sapere: quali sono i requisiti, qual è la procedura da seguire e qual è la piattaforma da utilizzare.