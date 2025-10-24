Carta del docente 2025/26, si attende la riattivazione. Cosa sappiamo

La Gilda degli insegnanti ha chiesto al governo di intervenire. Secondo il coordinatore nazionale Vito Carlo Castellana "non si può parlare di innovazione e aggiornamento se si applicano vincoli e tagli a uno strumento fondamentale per la formazione del personale scolastico”.

Il quadro è quindi complesso e i disservizi e i ritardi sono molti. La Gilda degli Insegnanti ha quindi rivolto un esplicito appello all'esecutivo, con l’obiettivo di garantire la continuità e la piena operatività della Carta del docente. E Castellana ha ribadito l’urgenza di un’azione risolutiva: "È necessaria la riattivazione immediata della piattaforma e il pagamento delle sentenze pendenti. I docenti italiani non possono più attendere per vedere i propri diritti rispettati e tutelati”.

Per approfondire:

In matematica studenti italiani sopra la media internazionale