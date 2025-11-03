Riscaldamenti, da manutenzione a monitoraggio: ecco come risparmiare

Per stabilire le date di accensione e spegnimento dei riscaldamenti esistono delle zone precise decise a livello nazionale, che regolano anche le ore massime in cui gli impianti possono rimanere attivi e i gradi che si possono impostare. Le aree più al freddo, ad esempio, non hanno limite all'accensione. Tuttavia, i sindaci possono intervenire per modificare queste norme. È il caso del comune di Roma. La capitale è inserita dal piano nazionale nella zona climatica D, per la quale in generale è previsto un orario massimo di funzionamento dei riscaldamenti di 12 ore giornaliere nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 15 aprile. L’ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri, invece, ha stabilito che gli impianti di riscaldamento potranno essere accesi da sabato 15 novembre 2025 fino a venerdì 8 aprile 2026. Il provvedimento stabilisce anche che gli impianti a uso civile potranno rimanere in funzione per un massimo di 11 ore giornaliere, comprese tra le ore 5 e le ore 23. Per gli uffici dell’Amministrazione capitolina, invece, le ore massime giornaliere sono 10. L’ordinanza, inoltre, stabilisce la riduzione di 1°C rispetto ai limiti indicati nel DPR n. 74/2013 e dispone che la temperatura massima negli edifici per attività industriali, artigianali e simili sia di 17°C (+2°C di tolleranza) e di 19°C (+2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici.

