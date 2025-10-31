Termosifoni, dal 15 novembre si può accendere il riscaldamento a Roma

Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l’ordinanza che regola “periodo, orari di funzionamento e temperature di esercizio degli impianti termici ad uso riscaldamento per la stagione invernale 2025-2026”. Anche se la Capitale è inserita dal piano nazionale nella zona climatica D, è stata disposta una riduzione sia delle ore giornaliere massime sia del periodo di accensione sia dei gradi: una "risposta alle esigenze di tutela della qualità dell’aria". Tutti i dettagli

A Roma i termosifoni si potranno accendere a partire dal prossimo 15 novembre. A stabilirlo è l’ordinanza sui riscaldamenti firmata ieri dal sindaco della capitale Roberto Gualtieri. Il provvedimento del primo cittadino regola periodo, orari e temperature dei riscaldamenti per la stagione invernale 2025-2026.

Roma è inserita dal piano nazionale nella zona climatica D, per la quale in generale è previsto un orario massimo di funzionamento di 12 ore giornaliere nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 15 aprile. Tuttavia, ogni Comune ha margine per modificare queste regole ed è quello che ha deciso di fare Roma. L’ ordinanza n. 147 – “che regola periodo, orari di funzionamento e temperature di esercizio degli impianti termici ad uso riscaldamento per la stagione invernale 2025-2026” - dispone una riduzione sia delle ore giornaliere massime sia del periodo di accensione dei riscaldamenti sia dei gradi. Con una nota pubblicata sul suo sito internet, il Campidoglio ha spiegato che il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato il provvedimento “in risposta alle esigenze di tutela della qualità dell’aria, in considerazione del fatto che gli impianti termici a uso civile rappresentano per la città di Roma una delle principali fonti di inquinamento atmosferico sul territorio e anche al fine di contribuire al contenimento energetico assunto come impegno nell’ambito del Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia”.

Accensione dei riscaldamenti a Roma: date, gradi, ore

In base all’ordinanza, gli impianti di riscaldamento potranno essere accesi a Roma da sabato 15 novembre 2025 fino a venerdì 8 aprile 2026. Il provvedimento stabilisce anche che gli impianti a uso civile potranno rimanere in funzione per un massimo di 11 ore giornaliere, comprese tra le ore 5 e le ore 23. Per gli uffici dell’Amministrazione capitolina, invece, le ore massime giornaliere sono 10. L’ordinanza, inoltre, stabilisce la riduzione di 1°C rispetto ai limiti indicati nel DPR n. 74/2013 e dispone che la temperatura massima negli edifici per attività industriali, artigianali e simili sia di 17°C (+2°C di tolleranza) e di 19°C (+2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici.

Le deroghe

Nel provvedimento del sindaco, poi, sono previste delle deroghe per alcune categorie di edifici in base al loro utilizzo. Le limitazioni che riguardano il periodo e le ore di accensione dei riscaldamenti, ad esempio, non si applicano alle strutture sanitarie, alle case di riposo e alle case di cura, a scuole materne e nidi, alle piscine e alle saune, alle sedi diplomatiche non ubicate in edifici condominiali, agli edifici “adibiti ad attività industriali ed artigianali nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione”.