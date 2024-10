Si accendono i termosifoni: i consigli per risparmiare sulle bollette

Introduzione

Ancora pochi giorni e buona parte del Nord e del Centro Italia potrà accendere i caloriferi di casa: si parte il 15 ottobre per le città della zona E. Secondo le stime di Facile.it, con le tariffe attuali sul mercato libero le famiglie spenderanno circa 1.144 euro per il gas. Ci sono però alcuni metodi per risparmiare, dall’utilizzo delle valvole termostatiche a una buona valutazione dei fornitori disponibili sul mercato libero