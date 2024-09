Bollette luce, come risparmiare fino a 200 euro all'anno

Dal mese di luglio, con la fine del mercato tutelato dell’energia, milioni di famiglie hanno cambiato operatore e scelto nuove offerte sul mercato libero. Un mercato che ha i suoi vantaggi: offre maggiore scelta tra gli operatori, dà la possibilità di fissare un prezzo per uno o due anni in modo da evitare spiacevoli sorprese, per chi lo desidera mette a disposizione energia prodotta solo da fonti rinnovabili. Ma tutto questo ha un costo: infatti le bollette del mercato libero sono mediamente superiori a quelli della vecchia maggior tutela. Parliamo di circa 10-15 euro al mese in più, che a fine anno si fanno sentire sul bilancio famigliare.

Ma qui casca l’asino: 8,4 milioni di famiglie che avrebbero diritto a rimanere nel mercato tutelato perché parte delle categorie vulnerabili sono comunque passate al mercato libero. Complice la disinformazione circolata negli ultimi mesi del mercato tutelato, in molti hanno cambiato operatore o hanno scelto un’offerta sul mercato libero dello stesso fornitore andandoci però a rimettere. Il sovraccosto per le offerte a prezzo variabile può arrivare a superare i 200 euro all’anno.

Come risparmiare 200 euro all'anno

C’è però un modo per tornare indietro. Le categorie vulnerabili, e solo loro, possono infatti fare richiesta di ritornare nel mercato tutelato. Per farlo basta contattare il call center dell’operatore della maggior tutela del proprio comune che sarà obbligato a soddisfare la vostra richiesta. Se non sapete chi è il fornitore a cui rivolgervi potete visitare il sito di Arera, l’autorità di regolamentazione dell’energia, dove è elencata la lista comune per comune. Il risparmio può arrivare, lo dicevamo, fino a 200 euro all’anno. Sono tanti soldi: vorrebbe dire quasi dimezzare la bolletta, visto che secondo Istat la spesa famigliare media per la luce si aggira poco sopra i 550 euro all’anno.