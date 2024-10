Ogni famiglia italiana spende circa 4mila euro per luce, gas e benzina

Dall'analisi del Ministero emerge che una famiglia composta da 4 membri consuma circa 1.400 metri cubi di gas naturale e 2.700 kilowattora di elettricità per i fabbisogni energetici della propria casa. A questi consumi, si aggiungono anche quelli relativi alla benzina per l'auto: circa 1.000 litri di carburante in un anno. Come sottolinea anche Il Sole 24 Ore, i dati forniti in questo caso dal MASE riflettono le abitudini di una famiglia di quattro persone che utilizza gas naturale per il riscaldamento, acqua calda sanitaria e cottura cibi e possiede mezzi di trasporto privato con cui percorre circa 15mila chilometri l'anno.

