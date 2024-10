Pompe di calore, crollano vendite in Ue mettendo a rischio Green Deal

Introduzione

Si è raffreddato l’entusiasmo dei cittadini dell’Unione europea per le pompe di calore. Nei primi sei mesi del 2024 gli acquisti totali sono stati 765mila, giù del 47% rispetto allo stesso periodo del 2023, quando erano arrivati a un milione e 440mila. Tra le cause, scrive The Financial Times, anche il venir meno di specifici sussidi statali in molti Paesi, come Italia e Germania, e i forti costi da sostenere per passare dal riscaldamento a gas alle pompe. Per Bruxelles è un problema: nel 2022 era stato fissato l’obiettivo di raggiungere almeno 10 milioni di nuove installazioni di pompe di calore entro il 2027.