Bollette gas, in arrivo nuove offerte: cosa cambia per gli utenti

Introduzione

È stata prorogata l’offerta “Placet in deroga” per le bollette del gas per tutto il 2025: in questo modo, secondo il presidente di Arera Stefano Besseghini, “si darà più tempo ai clienti di esercitare una scelta maggiormente informata e consentire una partecipazione più attiva alle dinamiche del mercato libero. La Placet in deroga, infatti, consente ai clienti di confrontare facilmente le condizioni contrattuali ed economiche”.

Entro il 30 settembre il fornitore dovrà inviare ai clienti una comunicazione scritta e separata dalla bolletta per proporre il rinnovo alle condizioni economiche più vantaggiose per il cliente tra la "Placet in deroga" e la "Placet ordinaria", con quest’ultima che lascia in più al venditore la componente variabile di commercializzazione oltre a quella fissa. Il rinnovo, invece, verrà comunicato alla prima bolletta utile, senza annunci nel caso in cui le condizioni economiche non dovessero subire variazioni rispetto a quelle attualmente applicate