Mercato libero, scelte confuse: bolletta più cara del 15%

Introduzione

Molti italiani compiono "scelte controproducenti" pagando così bollette "sensibilmente salate". A dirlo è l'associazione italiana degli utility manager, Assium, sulla base dell'ultimo monitoraggio di settore pubblicato da Arera.

Guardando nello specifico all'energia elettrica, un significativo numero di clienti che tra il 2022 e il 2024 ha cambiato fornitore - o è passato al mercato libero - ha scelto offerte economicamente meno vantaggiose, pur in presenza di offerte disponibili favorevoli, "al punto che nel primo semestre 2024 la quota di clienti che ha scelto un'offerta fortemente non conveniente ha raggiunto il 22,6% per i contratti a prezzo variabile e addirittura il 43,6% per quelli a prezzo fisso", analizza Assium.

Invece nel settore del gas, nel primo semestre del 2024, per il cliente domestico "tipo" con consumo annuo di 1.400 Smc, sono risultate disponibili in media 46 offerte più convenienti del Servizio di tutela della vulnerabilità, pari al 3,8% delle offerte a disposizione. Chi ha scelto le offerte più convenienti a prezzo variabile spende in media per il gas lo 0,67% all'anno in più rispetto agli utenti vulnerabili, mentre chi ha scelto le offerte più convenienti a prezzo fisso risparmia in media il 26,8%