Bollette luce e gas, come orientarsi con al Portale Offerte

Introduzione

Quante volte ci siamo chiesti quale fosse il modo per trovare la migliore offerta di luce e gas per la nostra casa. Nell'epoca del telemarketing selvaggio, in pochi conoscono uno strumento pubblico e gratuito, che attraverso l'identità digitale agevola gli utenti nella ricerca. Si tratta del Portale Offerte, gestito da Acquirente Unico, società controllata dal Ministero dell'Interno, su disposizione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera).

È l'unico comparatore "terzo" al momento disponibile. Accedervi è semplice: mediante l'autenticazione con Spid o Cie, si entra nel sistema che "riconosce" le forniture di cui siamo titolari. Da lì la strada è in discesa: basta indicare le caratteristiche delle forniture di energia elettrica o gas che vorremmo confrontare e il Portale ci elencherà le offerte disponibili. Cliccandoci sopra, possiamo scoprirne tutti i dettagli, come i servizi inclusi e la spesa complessiva.