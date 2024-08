La questione appare del tutto opposta per quanto concerne l'energia elettrica. In questo caso gli operatori, che per i contratti a prezzo fisso applicano una migliore offerta identica in tutte le città, mentre per il variabile diversificano tra le varie città italiane, propongono un risparmio più evidente con i contratti a prezzo variabile, dove la minore spesa annua (se si considera un consumo pari a 2700 kWh all'anno) va tra il -9% e il -11% rispetto al fisso