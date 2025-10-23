Siglata nuova intesa Airbus-Leonardo-Thales nel settore spaziale

Le tre aziende coinvolte, è stato riferito in una nota, "mirano a unire le forze per consolidare l'autonomia strategica dell'Europa nello spazio, settore cruciale che sostiene infrastrutture e servizi critici nei campi delle telecomunicazioni, della navigazione globale, dell'osservazione della Terra, della ricerca scientifica, dell'esplorazione e della sicurezza nazionale"

La conferma è arrivata: Airbus , Leonardo e THales hanno siglato un memorandum di intesa con l'intento principale di unificare le rispettive attività spaziali in una nuova società. Con la firma del "Memorandum of Understanding", Airbus, Leonardo e Thales, è stato spiegato in una nota, "mirano a unire le forze per consolidare l'autonomia strategica dell'Europa nello spazio , settore cruciale che sostiene infrastrutture e servizi critici nei campi delle telecomunicazioni, della navigazione globale, dell'osservazione della Terra, della ricerca scientifica, dell'esplorazione e della sicurezza nazionale".

I dettagli della nuova società

Al termine dell'operazione, è emerso, la nuova società prevederà che Airbus contribuisca con i suoi business Space Systems e Space Digital, provenienti da Airbus Defence and Space, mentre Leonardo con la propria Divisione Spazio, includendo anche le quote in Telespazio e Thales Alenia Space. Infine, Thales proporrà principalmente le sue quote in Thales Alenia Space, Telespazio e Thales Seso. Ecco poi altri dettagli. La nuova società impiegherà circa 25.000 persone in tutta Europa, formando un player competitivo a livello mondiale e potendo contare su un fatturato annuo di circa 6,5 miliardi, oltre che su un portafoglio ordini che ammonta a più di tre anni di ricavi previsti. Inoltre, l'azionariato sarà condiviso tra Airbus, Leonardo e Thales che possederanno rispettivamente il 35%, 32,5% e 32,5% e opererà sotto controllo congiunto, con una governance bilanciata tra gli azionisti. La joint venture spaziale, ancora, avrà sede a Tolosa. L'accordo, inoltre, non porterà alla "chiusura di siti" delle società protagoniste dell'operazione.

Il commento: "Compiuto un passo fondamentale"

A seguito dell'ufficializzazione, sono arrivati i commenti dei dirigenti delle aziende. "Compiuto passo fondamentale verso la costituzione della nuova società per lo sviluppo dell' industria spaziale europea. Costruiamo, in linea con la nostra visione, una presenza europea più solida e competitiva all'interno di un mercato spaziale sempre più dinamico a livello globale. Mettendo a fattor comune i nostri talenti, risorse, competenze e capacità di ricerca e sviluppo, puntiamo a generare crescita, accelerare sull';innovazione e creare maggiore valore per i nostri clienti e stakeholder". Questo il pensiero, emerso in una dichiarazione congiunta, di Guillaume Faury, amministratore delegato di Airbus, Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo e Patrice Caine, presidente e amministratore delegato di Thales.

