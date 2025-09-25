Esplora tutte le offerte Sky
Spazio, avvistata la rara "croce di Einstein": di cosa si tratta

Scienze
The Astrophysical Journal

Un team internazionale di astronomi si è imbattuto in questo rarissimo allineamento cosmico a forma di croce. Durante l'osservazione, gli scienziati hanno notato un dettaglio inusuale: la Croce avvistata, generalmente composta da quattro immagini, presentava una quinta immagine centrale

Un raro allineamento cosmico a forma di “croce” nello spazio. Un team internazionale di astronomi si è imbattuto in questo rarissimo fenomeno, chiamato "Croce di Einstein", durante l'osservazione di una galassia distante milioni di anni luce. Osservando il fenomeno nello specifico, gli scienziati hanno notato un dettaglio inusuale: la Croce avvistata, che generalmente è composta da quattro immagini (disposte a forma di croce, appunto), presentava una quinta immagine centrale. 

Che cos'è la Croce di Einstein

La Croce di Einstein è un fenomeno astronomico causato dall'effetto della lente gravitazionale. Nello specifico, quando la luce proveniente da una galassia molto distante (o da un quasar) passa vicino a una galassia massiccia che si trova tra la sorgente luminosa e la Terra, la gravità della galassia intermedia deforma lo spazio-tempo intorno a sé. Il fenomeno è causato quindi dalla curvatura della luce dovuta alla massa di una galassia intermedia. Nel caso della Croce di Einstein, la galassia intermedia agisce come una lente, scomponendo l'immagine del quasar in quattro immagini distinte, disposte a forma di croce. Il fenomeno conferma sperimentalmente la teoria della relatività generale di Einstein.

La quinta immagine centrale

Secondo i ricercatori, la quinta immagine centrale osservata dagli astronomi indicherebbe la “presenza di un massiccio alone di materia oscura”, si legge nello studio pubblicato su The Astrophysical Journal. Una scoperta insolita che consente agli scienziati di “studiare le proprietà di un massiccio alone di materia oscura associato al gruppo di galassie”, riferisce ancora il rapporto.

