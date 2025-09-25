Spazio, avvistata la rara "croce di Einstein": di cosa si tratta

Un team internazionale di astronomi si è imbattuto in questo rarissimo allineamento cosmico a forma di croce. Durante l'osservazione, gli scienziati hanno notato un dettaglio inusuale: la Croce avvistata, generalmente composta da quattro immagini, presentava una quinta immagine centrale

Un raro allineamento cosmico a forma di “croce” nello spazio. Un team internazionale di astronomi si è imbattuto in questo rarissimo fenomeno, chiamato "Croce di Einstein", durante l'osservazione di una galassia distante milioni di anni luce. Osservando il fenomeno nello specifico, gli scienziati hanno notato un dettaglio inusuale: la Croce avvistata, che generalmente è composta da quattro immagini (disposte a forma di croce, appunto), presentava una quinta immagine centrale.