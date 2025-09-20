Spazio, Sky Tg24 a Rostock per l'addestramento degli astronauti ESA

Ci troviamo a bordo di una barca sul Mar Baltico, a ridosso del porto di Rostock, cittadina tedesca a due ore di macchina da Amburgo. Quello che si vede nelle immagini è un addestramento di sopravvivenza in mare: protagonisti otto astronauti. Si tratta del corpo di riserva di astronauti dell’Esa che per la prima volta ha aperto questa delicata fase di addestramento a cineoperatori e giornalisti. Dunque Sky TG24 è in grado di documentare queste fasi in esclusiva. Tra gli astronauti che si vedono in mare ci sono anche gli italiani Anthea Comellini e Andrea Patassa che sono stati selezionati alla fine del 2022 e che fanno parte appunto del corpo di riserva. Per loro è la seconda fase dell’addestramento realizzato grazie al contributo e al sostegno dell’Agenzia spaziale italiana. Li abbiamo incontrati prima di iniziare questa prova di sopravvivenza in mare: ci hanno detto che erano contenti e anche molto emozionati di partecipare a questa prova pratica della durata di circa tre ore. Dovranno simulare il fatto di essere ammarati con la loro navicella non nel punto stabilito e quindi aspettare l’arrivo dei soccorsi. Tra le situazioni che si troveranno ad affrontare, grazie anche agli addestratori del centro tedesco che li aiuta a prepararsi, un compagno che cade in mare e che deve essere quindi recuperato e anche il fatto che loro stessi vengano recuperati da un elicottero. Simuleranno anche un’altra situazione, cioè essere rinchiusi in un hangar e avere un’emergenza legata al fuoco e quindi doversi orientare in mezzo al fumo. Sono tutte prime fasi di un addestramento che poi verrà completato quando verranno assegnati a una missione e quindi a una navicella che li porterà o in orbita bassa verso la Stazione Spaziale Internazionale o oltre.