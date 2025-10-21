Legge 104, congedo fino a 2 anni e più permessi retribuiti: le novità

Per quanto riguarda invece il congedo fino a due anni, la legge conferma il diritto al congedo straordinario. Questo congedo è un periodo di assenza retribuita, con indennità pari all’ultima retribuzione e copertura contributiva: può essere utilizzato in modo continuativo o frazionato, con lo scopo di assistere un familiare con disabilità grave. Inoltre la normativa prevede che quando è possibile, al termine del congedo il lavoratore ha diritto prioritario ad accedere allo smart working al fine di favorire il rientro a lavoro e la gestione delle esigenze familiari. Infine, spiega l'Inps, "i periodi di congedo non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità assicurativa".



