Btp Valore ottobre, tasso minimo garantito e codice Isin: cosa sapere

Il collocamento del titolo, ha spiegato il Mef, “avverrà sulla piattaforma elettronica Mot (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) attraverso le seguenti banche dealers: Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A e Banco BPM S.p.A. Saranno presenti anche due banche co-dealers: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A e Banca Sella Holding S.p.A.”. Il Btp Valore può essere sottoscritto nelle banche o negli uffici postali in cui si detiene un conto deposito titoli oppure online, attraverso il proprio home-banking (se è abilitato alla funzione di trading online). Inoltre, il Mef ha ribadito: “Non sono previsti limiti o tetti all’emissione. Sarà possibile sottoscrivere titoli a partire da 1.000 euro. Il titolo potrà essere acquistato alla pari (prezzo pari a 100) e senza commissioni durante i giorni di collocamento. I sottoscrittori potranno cederlo interamente o in parte prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato. Il capitale nominale sottoscritto è garantito a scadenza”.