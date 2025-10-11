Lavoro, ecco come funziona il certificato di malattia a distanza

Questo provvedimento interviene su una norma finora molto rigida, che imponeva accertamenti clinici diretti per evitare sanzioni pesanti. Il certificato a distanza sarà possibile solo attraverso strumenti di telemedicina e in condizioni precise, che dovranno essere concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta del ministero. Per questa ragione il provvedimento non è immediatamente applicabile: i dettagli tecnici e organizzativi saranno chiariti solo con un decreto attuativo del Ministero della Salute.

Per approfondire: Fondazione Gimbe: "Italia ultima dei Paesi G7 per spesa sanitaria pro-capite". I dati