Iscro 2025, bonus fino a 800 euro: scadenza domande e requisiti

Come ricorda sempre l’Inps, l'indennità Iscro “non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa”. Questo vuol dire che nel 2025 non possono accedere all’indennità le persone che ne hanno già fruito per l’anno 2024: le domande che verranno comunque presentate e che rientrano in questa casistica saranno rigettate dall’Istituto. Anche in caso di decadenza dal diritto all’indennità Iscro, l’interessato - pur non avendo beneficiato del bonus per tutte le sei mensilità legislativamente previste - non può comunque accedere alla prestazione “nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione dell’indennità Iscro decaduta”. La domanda per l’anno 2025, invece, può essere presentata da chi non ha presentato domanda per l’anno 2024 e da chi, pur avendo presentato domanda nelle precedenti annualità, non ha avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine