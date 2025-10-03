Lavoro, 57mila occupati under 50 in meno ad agosto: i dati Istat

Aumentano invece i lavoratori over 50, che hanno raggiunto quota 10 milioni 252mila unità. Per i lavoratori under 50, invece, si è registrato un calo sull'anno di 414mila unità. Il dato è legato alle tendenze demografiche e alla stretta sull'accesso alla pensione anticipata ascolta articolo

Secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istat, il mese di agosto ha dato i primi segnali di rallentamento per l'occupazione, mentre si conferma il rapido invecchiamento della forza lavoro: dal report emerge che gli occupati sono diminuiti di 57mila unità su luglio mentre sono aumentati di 103mila unità sullo stesso mese del 2024, in rallentamento rispetto ai dati dei mesi precedenti attestandosi a 24 milioni e 170mila unità. Il tasso di disoccupazione si attesta al 6%, stabile rispetto a luglio e in calo di 0,3 punti su agosto del 2024.

Crescono i lavoratori over 50 Ma se su base annua si registra comunque un segno positivo questo è il risultato di andamenti molto diversi tra le fasce di età: i lavoratori over 50 crescono di 514mila unità e superano la quota di 10,2 milioni di lavoratori mentre quelli che non hanno ancora compiuto il mezzo secolo arretrano di 411mila unità. Le tendenze demografiche con l'entrata tra gli over 50 dei nati nella prima metà degli anni 50, coorti in Italia molto numerose, insieme alla stretta sul pensionamento anticipato hanno ampliato la quota degli occupati più anziani che ormai rappresentano il 42,42% dei lavoratori totali. I lavoratori più giovani diminuiscono soprattutto perché le loro coorti sono meno numerose rispetto ai baby boomers ma anche a causa dei cambiamenti economico sociali con i percorsi formativi che si allungano e l'entrata nel mercato ritardata e con lavori meno stabili dei loro genitori.