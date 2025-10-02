Quando si parla di questioni di genere, spesso ci si concentra solo sul femminile. Qual è invece la percezione maschile su stereotipi, discriminazione ed equità nel mondo professionale? La Survey L.U.I. di Fondazione Libellula ha raccolto le voci di oltre 2 mila uomini italiani per indagare il loro punto di vista: dal congedo di paternità alle discriminazioni sul lavoro. I risultati mostrano una realtà fatta di contraddizioni, tra scarsa consapevolezza dei privilegi e segnali di cambiamento. Li abbiamo analizzati