Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

Parità e inclusione nel lavoro, a che punto siamo? La parola agli uomini

Giulia Mengolini

©Getty

Quando si parla di questioni di genere, spesso ci si concentra solo sul femminile.  Qual è invece la percezione maschile su stereotipi, discriminazione ed equità nel mondo professionale? La Survey L.U.I. di Fondazione Libellula ha raccolto le voci di oltre 2 mila uomini italiani per indagare il loro punto di vista: dal congedo di paternità alle discriminazioni sul lavoro. I risultati mostrano una realtà fatta di contraddizioni, tra scarsa consapevolezza dei privilegi e segnali di cambiamento. Li abbiamo analizzati 

 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ