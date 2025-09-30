Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Inflazione, -0,2% a settembre: +1,6% su anno. Le stime Istat

Economia

 Il carrello della spesa cala a settembre. I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona decelerano da +3,4% a +3,2% mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto accelerano da +2,3% a +2,7%

ascolta articolo

A settembre 2025, secondo le stime preliminari, l’inflazione resta ferma al livello del mese precedente (+1,6%), sintesi di dinamiche opposte dei prezzi relativi ai diversi aggregati di spesa. Sono in ripresa, su base tendenziale, i prezzi degli Energetici (-3,7% da -4,8% di agosto) e sono in rallentamento quelli degli Alimentari (+3,6% da +3,8%), soprattutto per la componente non lavorata (+4,8% da +5,6%). E' il commento dell'Istat ai dati dell'inflazione a settembre. 

A settembre inflazione -0,2%, +1,6% su l’ anno

Secondo le stime preliminari dell'Istat a settembre l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, si attesta a -0,2% su base mensile e a +1,6% su base annua (come nel mese precedente). La stabilità del tasso d’inflazione - continua l'istituto di statistica - sottende andamenti differenziati dei diversi aggregati di spesa: in rallentamento i prezzi degli Alimentari non lavorati (da +5,6% a +4,8%), in accelerazione quelli degli Alimentari lavorati (da +2,7% a +3,0%) e degli Energetici regolamentati (da +12,9% a +14,0%), a cui si aggiunge la ripresa dei prezzi degli Energetici non regolamentati (da -6,3% a -5,2%). A settembre l’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, resta invariata (a +2,1%) e quella al netto dei soli beni energetici rallenta (da +2,3% a +2,1%).

Approfondimento

Export Ue, ad agosto -8,1%: -21,2% verso gli Usa. I dati Istat

I prezzi dei beni

La crescita tendenziale dei prezzi dei beni si accentua lievemente (da +0,6% a +0,7%), mentre quella dei servizi si attenua (da +2,7% a +2,6%). Pertanto, il differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni si riduce, portandosi a +1,9 punti percentuali (dai +2,1 del mese precedente).  Il dato negativo dell’indice generale riflette soprattutto la diminuzione dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (-3,3%), parzialmente attenuata dalla crescita dei prezzi degli Alimentari non lavorati (+0,6%). L’inflazione acquisita per il 2025 è pari a +1,7% per l’indice generale e a +2,0% per la componente di fondo. In base alle stime preliminari, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) registra una variazione pari a +1,3% su base mensile, per effetto della fine dei saldi estivi di cui il NIC non tiene conto, e a +1,8% su base annua (da +1,6% del mese precedente).-

Approfondimento

Pensioni, più penalizzate da inflazione quelle sopra i 2.500 lordi

Economia: Ultime notizie

Concorso Agenzia delle Entrate, le date delle prove scritte

Economia

Dal 29 al 31 ottobre 2025 in nove città italiane si terrà il concorso per 2.700 funzionari...

Inflazione, -0,2% a settembre: +1,6% su anno. Le stime Istat

Economia

 Il carrello della spesa cala a settembre. I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della...

Turismo in Italia, stranieri nel 2025 hanno speso oltre 60 miliardi

Economia

"Con quasi 58 milioni di arrivi internazionali siamo al quinto posto nella classifica globale dei...

Concorsi pubblici, dai ministeri fino a Fisco e Inps: requisiti e date

Economia

Tante le aree dove la Pubblica amministrazione recluta nuovo personale. C’è la scuola, dove è...

Concordato preventivo, ultimo giorno adesioni 2025-2026. Cosa sapere

Economia

Ultimo giorno per aderire al concordato preventivo biennale: oggi, martedì 30 settembre, scadono...

Economia: I più letti