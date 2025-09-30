Inflazione, -0,2% a settembre: +1,6% su anno. Le stime Istat

Il carrello della spesa cala a settembre. I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona decelerano da +3,4% a +3,2% mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto accelerano da +2,3% a +2,7% ascolta articolo

A settembre 2025, secondo le stime preliminari, l’inflazione resta ferma al livello del mese precedente (+1,6%), sintesi di dinamiche opposte dei prezzi relativi ai diversi aggregati di spesa. Sono in ripresa, su base tendenziale, i prezzi degli Energetici (-3,7% da -4,8% di agosto) e sono in rallentamento quelli degli Alimentari (+3,6% da +3,8%), soprattutto per la componente non lavorata (+4,8% da +5,6%). E' il commento dell'Istat ai dati dell'inflazione a settembre.

A settembre inflazione -0,2%, +1,6% su l’ anno Secondo le stime preliminari dell'Istat a settembre l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, si attesta a -0,2% su base mensile e a +1,6% su base annua (come nel mese precedente). La stabilità del tasso d’inflazione - continua l'istituto di statistica - sottende andamenti differenziati dei diversi aggregati di spesa: in rallentamento i prezzi degli Alimentari non lavorati (da +5,6% a +4,8%), in accelerazione quelli degli Alimentari lavorati (da +2,7% a +3,0%) e degli Energetici regolamentati (da +12,9% a +14,0%), a cui si aggiunge la ripresa dei prezzi degli Energetici non regolamentati (da -6,3% a -5,2%). A settembre l’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, resta invariata (a +2,1%) e quella al netto dei soli beni energetici rallenta (da +2,3% a +2,1%). Approfondimento Export Ue, ad agosto -8,1%: -21,2% verso gli Usa. I dati Istat