Tredicesima, ipotesi detassazione in Manovra: le simulazioni

Hanno diritto alla tredicesima tutti i lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che di quello privato, oltre ai pensionati. Ne restano invece esclusi i lavoratori autonomi. L’importo viene determinato dividendo la retribuzione lorda annuale in tredici quote: 12 corrispondono agli stipendi mensili e la tredicesima rappresenta appunto la gratifica di fine anno. Senza le classiche detrazioni la tredicesima è difatti più tassata rispetto alle altre mensilità, a cominciare dall’Irpef, che nel 2025 è divisa in tre scaglioni, il 23%, il 35% e il 43%. A queste aliquote si sommano i contributi previdenziali a carico del dipendente, che ammontano mediamente al 9,19% della retribuzione lorda. Il risultato è che la tredicesima risulta più “leggera” rispetto alle mensilità ordinarie, pur derivando dalla stessa base imponibile

Per approfondire: Irpef, le ipotesi in vista della prossima Manovra: cosa cambia per buste paga e pensioni