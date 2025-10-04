Tesla, primato nelle consegne nel terzo trimestre. I dati dell’azienda

In Cina, invece, la produzione della fabbrica di Shanghai ha segnato risultati negativi in sette degli ultimi otto mesi, penalizzata da una competizione nel Paese del Dragone sempre più serrata. Qui, infatti, domina in particolare Byd, capace di collocare nel terzo trimestre oltre 582 mila veicoli tra elettrici e ibridi: un numero che le ha permesso di superare Tesla, anche se a settembre si sono registrati i primi numeri negativi dopo 18 mesi consecutivi di crescita. Byd non è il solo: corrono infatti anche altri marchi, come Geely, Xpeng e Xiaomi

