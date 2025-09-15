Esplora tutte le offerte Sky
Elon Musk compra azioni di Tesla per un miliardo di dollari: le ragioni dell'acquisto

Molto presto Tesla annuncerà un nuovo e redditizio pacchetto retributivo previsto per gli azionisti. Lo si evince dal fatto che il consiglio di amministrazione dell'azienda si riunirà dopo l'acquisto da parte di Elon Musk di oltre 2,5 milioni di azioni della società 

La scorsa settimana Elon Musk ha acquistato oltre 2,5 milioni di azioni di Tesla, secondo quanto emerge da un documento dell'autorità di regolamentazione, per il valore di 1 miliardo di dollari. Le ragioni dell'acquisto sono legate ad un nuovo pacchetto retributivo previsto per gli azionisti. 

Le ragioni dell'acquisto

La mossa finanziaria, segnala il Wsj, arriva mentre il consiglio di amministrazione della società si prepara al voto degli azionisti su un nuovo e redditizio pacchetto retributivo che potrebbe fruttare a Musk fino a 1.000 miliardi di dollari in azioni nel prossimo decennio. Il cda della casa automobilistica statunitense ha affermato che l'inedito pacchetto retributivo ha lo scopo di mantenere Musk concentrato sulla società in un momento in cui altri progetti aziendali e politici minacciano di prendere il sopravvento. Il marchio e le vendite di Tesla, negli ultimi mesi hanno subito un duro colpo a causa delle attività politiche di Musk e dell'alleanza ormai logora con il presidente Donald Trump. Gli utili sono diminuiti del 71% nel primo trimestre di quest'anno e del 16% nel secondo. Le azioni dell'azienda, che venerdì - il giorno dell'acquisto - hanno chiuso a 395,94 dollari ciascuna, sono balzate di quasi il 7% nelle contrattazioni pre-mercato di oggi. 



