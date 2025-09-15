Elon Musk compra azioni di Tesla per un miliardo di dollari

Le ragioni dell'acquisto

La mossa finanziaria, segnala il Wsj, arriva mentre il consiglio di amministrazione della società si prepara al voto degli azionisti su un nuovo e redditizio pacchetto retributivo che potrebbe fruttare a Musk fino a 1.000 miliardi di dollari in azioni nel prossimo decennio. Il cda della casa automobilistica statunitense ha affermato che l'inedito pacchetto retributivo ha lo scopo di mantenere Musk concentrato sulla società in un momento in cui altri progetti aziendali e politici minacciano di prendere il sopravvento. Il marchio e le vendite di Tesla, negli ultimi mesi hanno subito un duro colpo a causa delle attività politiche di Musk e dell'alleanza ormai logora con il presidente Donald Trump. Gli utili sono diminuiti del 71% nel primo trimestre di quest'anno e del 16% nel secondo. Le azioni dell'azienda, che venerdì - il giorno dell'acquisto - hanno chiuso a 395,94 dollari ciascuna, sono balzate di quasi il 7% nelle contrattazioni pre-mercato di oggi.







