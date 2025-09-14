Papa Leone XIV: "L'amore di Dio più grande del nostro peccato"

All’Angelus il Pontefice rinnova il suo appello per l’unità della Chiesa e ringrazia i fedeli per gli auguri nel giorno del suo settantesimo compleanno
Il Papa, all’Angelus, rinnova il suo appello per l’unità della Chiesa e ringrazia i fedeli per gli auguri nel giorno del suo settantesimo compleanno. “Domani - indica all’Angelus - ricorre il 60esimo anniversario della istituzione del Sinodo dei Vescovi, intuizione profetica di San Paolo VI affinché i Vescovi potessero ancora di più e meglio esercitare la comunione con il successore di Pietro. Auspico che questa ricorrenza susciti un rinnovato impegno per l’unità per la sinodalità e per la missione della Chiesa”. Il Papa si è rivolto alla piazza: "Carissimi, sembra che sappiate che oggi compio settant'anni. Rendo grazie al Signore ai miei genitori e ringrazio quanti hanno avuto un ricordo nella preghiera. Tante grazie a tutti. Grazie e buona domenica".
Il Papa: l'amore di Dio più grande del nostro peccato
"Dio ci ha salvati mostrandosi a noi, offrendosi come nostro compagno, maestro, medico, amico, fino a farsi per noi Pane spezzato nell'Eucaristia. E per compiere quest'opera si è servito di uno degli strumenti di morte più crudeli che l'uomo abbia mai inventato: la croce". Lo ha detto il Papa all'Angelus nel giorno in cui la Chiesa celebra l'"esaltazione" della croce che sottolinea "l'amore immenso con cui Dio, abbracciandola per la nostra salvezza, l'ha trasformata da mezzo di morte a strumento di vita, insegnandoci che niente può separarci da Lui e che la sua carità è più grande del nostro stesso peccato". Su questo esempio anche noi dobbiamo cercare di "donarci gli uni agli altri, come Lui si è donato tutto a tutti".
