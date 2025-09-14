Papa Leone XIV: "L'amore di Dio più grande del nostro peccato"

Il Papa, all’Angelus, rinnova il suo appello per l’unità della Chiesa e ringrazia i fedeli per gli auguri nel giorno del suo settantesimo compleanno. “Domani - indica all’Angelus - ricorre il 60esimo anniversario della istituzione del Sinodo dei Vescovi, intuizione profetica di San Paolo VI affinché i Vescovi potessero ancora di più e meglio esercitare la comunione con il successore di Pietro. Auspico che questa ricorrenza susciti un rinnovato impegno per l’unità per la sinodalità e per la missione della Chiesa”. Il Papa si è rivolto alla piazza: "Carissimi, sembra che sappiate che oggi compio settant'anni. Rendo grazie al Signore ai miei genitori e ringrazio quanti hanno avuto un ricordo nella preghiera. Tante grazie a tutti. Grazie e buona domenica".