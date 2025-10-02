Musk ha superato i 500 miliardi di dollari di patrimonio netto

La costante ascesa delle azioni di Tesla ha portato l'imprenditore a un nuovo traguardo storico. Secondo Forbes, andando avanti di questo passo, supererebbe il trilione di dollari entro il marzo del 2033 ascolta articolo

Non si ferma la corsa di Elon Musk. Mercoledì 1° ottobre, alle 15:30 della costa Est, l’uomo più ricco del mondo è diventato il primo nella storia a superare la soglia dei 500 miliardi di dollari di patrimonio. Un traguardo storico che arriva nemmeno un anno dopo che, a dicembre del 2024, Musk era stato il primo a tagliare il traguardo dei 400 miliardi. Cento miliardi in dieci mesi che gli permettono di distanziare ora Larry Ellison, il secondo nella classifica dei più ricchi, di ben 150 miliardi. I dati sono raccolti da Forbes tramite il suo Real-Time Billionaires. Musk ha poi chiuso la giornata a 499,1 miliardi ma, secondo i calcoli di Forbes, continuando di questo passo potrebbe diventare il primo trilionario della storia entro il marzo del 2033.

Quotazioni di Tesla in ascesa A favorire l’ulteriore ascesa del patrimonio di Musk è stato il buon andamento delle azioni Tesla, che nella seduta di scambi di mercoledì hanno guadagnato fino al 4% (chiudendo poi a +3,31%). Risultati positivi legati a doppio filo al disimpegno politico di Musk: da quando in aprile aveva annunciato la riduzione del suo impegno al DOGE (il Department of Government Efficiency voluto da Trump) per poi uscirne definitivamente a fine maggio, il titolo di Tesla ha quasi raddoppiato il suo valore e la quota di Musk (che detiene il 12% delle azioni) vale 191 miliardi di dollari. Per arrivare al risultato finale, Forbes ha scontato il 50% del valore delle stock option annullate nel 2024 da un giudice del Delaware, parte dei compensi da ceo legati alle performance del 2018, che oggi varrebbero 133 miliardi di dollari. Potrebbe interessarti Dirigenti lasciano le aziende di Elon Musk, ecco perché se ne vanno

Nuovi compensi per Musk? E non è finita, perché a settembre, ricorda ancora Forbes, il consiglio d’amministrazione di Tesla ha proposto un nuovo piano di compensi che potrebbe concedere a Musk ulteriori azioni fino a un valore massimo di 1000 miliardi di dollari al lordo di tasse e costi per sbloccare i titoli vincolati, se Tesla dovesse moltiplicare per otto la propria capitalizzazione in dieci anni. Un obiettivo decisamente ambizioso.