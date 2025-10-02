Dirigenti lasciano le aziende di Elon Musk, ecco perché se ne vanno

Come riportato da Il Sole24Ore, c’è anche un italiano che ha lasciato Tesla e che ha parlato delle motivazioni che l’hanno spinto, dopo otto anni, ad abbandonare il suo impiego in Spagna: “Il motivo principale per cui me ne vado è che penso che Elon abbia inflitto enormi danni alla missione di Tesla (e alla salute delle istituzioni democratiche in diversi Paesi)”. Per lui “non si tratta solo di politica: si tratta di mentire al pubblico, manipolare il discorso pubblico, prendere di mira le minoranze e sostenere i negazionisti del cambiamento climatico e le forze politiche allineate con l’industria petrolifera e del gas. Penso che sia abbastanza indiscutibile che l’attuale amministrazione statunitense stia rallentando la transizione energetica”.