Il quotidiano americano ha esaminato atti di polizia e di tribunale, testimonianze di assistenti sociali e familiari e lettere personali. Proprio le accuse di molestie nei confronti del padre sarebbero state un fattore significativo della rottura di Elon con lui
Un’accusa molto pesante è emersa da un’inchiesta del New York Times. Errol Musk, il padre di Elon Musk è stato accusato di aver molestato, per anni, cinque tra figli e figliastri tra Sudafrica e California. Il quotidiano americano ha esaminato atti di polizia e di tribunale, testimonianze di assistenti sociali e familiari e lettere personali.
Gli episodi
Una lunga serie di episodi di molestie, le prime relative al 1993: una figliastra di Errol, che allora aveva quattro anni, avrebbe detto ai parenti che il patrigno l'aveva toccata in modo improprio. Si va poi avanti di circa dieci anni quando la stessa ragazza lo avrebbe sorpreso ad annusare la sua biancheria sporca. Sono recenti invece quelle mosse nel 2023 quando un assistente sociale tentò di intervenire dopo che un figlio di allora 5 anni aveva detto che il padre lo aveva toccato impropriamente sul fondoschiena. Secondo il New York Times le accuse di molestie nei confronti del padre sarebbero state un fattore significativo della rottura di Elon con il padre.
