Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Nyt: il padre di Elon Musk accusato di decenni di abusi sessuali su figli e figliastri

Mondo

Il quotidiano americano ha esaminato atti di polizia e di tribunale, testimonianze di assistenti sociali e familiari e lettere personali. Proprio le accuse di molestie nei confronti del padre sarebbero state un fattore significativo della rottura di Elon con lui

ascolta articolo

Un’accusa molto pesante è emersa da un’inchiesta del New York Times. Errol Musk, il padre di Elon Musk è stato accusato di aver molestato, per anni, cinque tra figli e figliastri tra Sudafrica e California. Il quotidiano americano ha esaminato atti di polizia e di tribunale, testimonianze di assistenti sociali e familiari e lettere personali. 

Gli episodi

Una lunga serie di episodi di molestie, le prime relative al 1993: una figliastra di Errol, che allora aveva quattro anni, avrebbe detto ai parenti che il patrigno l'aveva toccata in modo improprio. Si va poi avanti di circa dieci anni quando la stessa ragazza lo avrebbe sorpreso ad annusare la sua biancheria sporca. Sono recenti invece quelle mosse nel 2023 quando un assistente sociale tentò di intervenire dopo che un figlio di allora 5 anni aveva detto che il padre lo aveva toccato impropriamente sul fondoschiena. Secondo il New York Times le accuse di molestie nei confronti del padre sarebbero state un fattore significativo della rottura di Elon con il padre.

Approfondimento

Elon Musk compra azioni di Tesla per un miliardo di dollari
FOTOGALLERY

©Getty

donald trump, elon musk e due grafiche di numeri
1/10
Mondo

Usa, quanto costa il "divorzio" tra Donald Trump e Elon Musk? I DATI

Scontro aperto, a colpi di post social, tra il presidente Usa e il patron di Space X dopo l'addio di quest'ultimo alla guida del Dipartimento per l'efficienza governativa. Musk rivendica il peso dei suoi finanziamenti per la campagna elettorale repubblicana mentre il tycoon gli dà del 'matto'. Sullo sfondo restano i timori sui danni che la spaccatura potrebbe arrecare a settori strategici, dalla difesa al programma spaziale. Anche di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri' andata in onda il 6 giugno

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Trump: Ucraina agisca, Nato abbatta jet russi che violano spazi aerei

live Mondo

Il G7 dei ministri degli esteri, riunitosi a margine dei lavori dell'Assemblea dell'Onu, ha...

Global Flotilla sotto attacco, colpite alcune imbarcazioni. LIVE

live Mondo

Attacchi a ripetizione contro la Global Sumud Flotilla nel cuore della notte, mentre era in...

Trump: “Risolto 7 guerre in 7 mesi”. Quali sono e quanto c’è di vero

Mondo

"In sette mesi ho messo fine a sette guerre che dicevano essere non terminabili. Non è...

Vietnam, fidanzati americani bevono limoncello fatto in casa e muoiono

Mondo

Greta Marie Otteson e il fidanzato Arno Els Quinton sono stati stroncati da un malore a Natale di...

Tentò di assassinare Trump: Routh condannato, rischia l'ergastolo

Mondo

L'uomo, 59 anni, è stato dichiarato colpevole da una giuria di Fort Pierce, in Florida, con...

Mondo: I più letti