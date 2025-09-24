Il quotidiano americano ha esaminato atti di polizia e di tribunale, testimonianze di assistenti sociali e familiari e lettere personali. Proprio le accuse di molestie nei confronti del padre sarebbero state un fattore significativo della rottura di Elon con lui

Un’accusa molto pesante è emersa da un’inchiesta del New York Times. Errol Musk, il padre di Elon Musk è stato accusato di aver molestato, per anni, cinque tra figli e figliastri tra Sudafrica e California. Il quotidiano americano ha esaminato atti di polizia e di tribunale, testimonianze di assistenti sociali e familiari e lettere personali.