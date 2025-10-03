Rottamazione quinquies, ipotesi suddivisione debito in 96 rate

"L'unico dato certo è che" la rottamazione "si fa, nel modo migliore possibile", ha dichiarato il presidente della commissione Finanze Massimo Garavaglia prima di entrare in commissione per l'esame del ddl rottamazione di cui è relatore. A chi gli chiedeva se si farà in commissione o in manovra, l'esponente leghista ha spiegato che ci sono "tre possibilità: emendamento qui, già chiuso tutto; andiamo avanti, ordine del giorno indicativo; non fare niente e tanto si fa". La tempistica è "ovviamente prima della manovra" e "il Dpfp tiene conto di quello che si fa". A chi gli chiede se verrà ridimensionata rispetto al ddl di partenza, Garavaglia ha confermato: "Questo lo sappiamo da sei mesi"