Giornata mondiale del caffè, prezzi in aumento: cosa cambia

Il settore sta vivendo un momento di profondo cambiamento che ha portato a un aumento dei prezzi del prodotto che ha colpito sia quello macinato che quello in grani con ripercussioni dirette sui costi per torrefattori e consumatori. Il rincaro si riflette non solo nei prezzi al dettaglio, ma anche nella crescente difficoltà per le aziende di mantenere stabili le proprie forniture

Oggi si celebra la giornata mondiale del caffè, ma per certi versi c’è poco da festeggiare. Infatti i prezzi sono in continuo aumento a causa della domanda globale in crescita, dei cattivi raccolti dovuti ai cambiamenti climatici e dell'instabilità dei mercati delle materie prime, con rincari sia per il caffè Arabica che per il Robusta. Per i consumatori italiani, ciò si traduce in un aumento del costo della tazzina al bar, che potrebbe avvicinarsi ai 2 euro entro la fine del 2025, e un cambiamento nelle abitudini di consumo, con una crescente attenzione alla qualità e all'etica della filiera. Il costo della singola tazzina, per esempio, ha registrato un incremento superiore al 50% rispetto al 2020, secondo Unimpresa. C’è da dire che anche il prezzo delle materie prime è salito, con l'Arabica aumentata del 62% e il Robusta del 78% negli ultimi anni.

Fattori che hanno contribuito all’aumento del prezzo

Gli eventi meteorologici estremi, come siccità e inondazioni, hanno compromesso i raccolti nei principali paesi produttori come Brasile e Vietnam. Le piante di caffè necessitano di un equilibrio climatico ideale per prosperare, ma le alterazioni ambientali dovute ai cambiamenti climatici stanno modificando questi parametri, causando riduzioni nella produttività e mettendo a rischio intere coltivazioni.