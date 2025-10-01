Giornata mondiale del caffè, prezzi in aumento: cosa cambia per i consumatori. I datiEconomia
Il settore sta vivendo un momento di profondo cambiamento che ha portato a un aumento dei prezzi del prodotto che ha colpito sia quello macinato che quello in grani con ripercussioni dirette sui costi per torrefattori e consumatori. Il rincaro si riflette non solo nei prezzi al dettaglio, ma anche nella crescente difficoltà per le aziende di mantenere stabili le proprie forniture
Oggi si celebra la giornata mondiale del caffè, ma per certi versi c’è poco da festeggiare. Infatti i prezzi sono in continuo aumento a causa della domanda globale in crescita, dei cattivi raccolti dovuti ai cambiamenti climatici e dell'instabilità dei mercati delle materie prime, con rincari sia per il caffè Arabica che per il Robusta. Per i consumatori italiani, ciò si traduce in un aumento del costo della tazzina al bar, che potrebbe avvicinarsi ai 2 euro entro la fine del 2025, e un cambiamento nelle abitudini di consumo, con una crescente attenzione alla qualità e all'etica della filiera. Il costo della singola tazzina, per esempio, ha registrato un incremento superiore al 50% rispetto al 2020, secondo Unimpresa. C’è da dire che anche il prezzo delle materie prime è salito, con l'Arabica aumentata del 62% e il Robusta del 78% negli ultimi anni.
Fattori che hanno contribuito all’aumento del prezzo
Gli eventi meteorologici estremi, come siccità e inondazioni, hanno compromesso i raccolti nei principali paesi produttori come Brasile e Vietnam. Le piante di caffè necessitano di un equilibrio climatico ideale per prosperare, ma le alterazioni ambientali dovute ai cambiamenti climatici stanno modificando questi parametri, causando riduzioni nella produttività e mettendo a rischio intere coltivazioni.
Domanda crescente
Il consumo globale del prodotto è in forte crescita, trainato da nuovi mercati emergenti come la Cina e l’India, dove il caffè sta guadagnando sempre più popolarità rispetto al tradizionale consumo di tè. Lo squilibrio tra domanda e offerta sta contribuendo a un aumento dei prezzi su scala globale.
Speculazioni finanziarie
L’instabilità del mercato ha reso il caffè una materia prima altamente volatile, attirando speculatori e fondi di investimento che influenzano le quotazioni attraverso operazioni di acquisto e vendita massicce. Questo fenomeno amplifica le fluttuazioni dei prezzi, spesso scollegate dall’effettivo andamento della produzione e del consumo.
Aumento dei costi logistici e di trasporto
La crisi globale della logistica ha portato a un forte incremento dei costi di trasporto del caffè dalle zone di produzione ai mercati di consumo. Problemi legati alla carenza di container, ai rincari del carburante e alle difficoltà di approvvigionamento hanno inciso pesantemente sui prezzi finali, rendendo il caffè più costoso per torrefattori e consumatori.
Vedi anche
La Danimarca eliminerà le tasse su caffè e cioccolato
Alcuni dati sui consumi in Italia di caffè
Nel 2025, si sta registrando una diminuzione dei consumi annui di caffè verde in Italia (-6,85% rispetto al 2022), contrastata da una forte crescita della quota di cialde/capsule nel settore GDO (+18,8%). Mentre il prezzo medio dell'espresso al bar sale, i consumi sono in calo a causa degli aumenti, sebbene il caffè domestico rimanga predominante. Il consumo annuo di caffè verde in Italia è in calo del 6,85% rispetto al 2022, raggiungendo 327 milioni di kg. Resta comunque predominante il consumo domestico di caffè in Italia, che rappresenta il 71% del totale, mentre i consumi al bar, meno rilevanti dal punto di vista statistico, lo sono per il volume d’affari.
Approfondimento
Il costo del cibo aumenta a causa del cambiamento climatico? Lo studio
©Getty
Giornata internazionale del caffè: le 4 varietà più pregiate
Le differenze tra i vari tipi sono legate principalmente alla provenienza dei chicchi e alla tostatura. Per esempio, i chicchi torrefatti per un periodo più lungo e a temperature più elevate si caratterizzano per un colore scuro e un aroma intenso. Ogni qualità presenta dei tratti inconfondibili in base a diversi elementi: gusto, aroma, acidità, corpo e intensità