Crisi nocciola, raccolto dimezzato e prezzi raddoppiati: l'allarme Cia

"Ancora un'annata nera per la produzione che crolla del 60% per l'impatto del climate change", ha evidenziato Cristiano Fini, presidente di Cia-Agricoltori Italiani. Un trend che porterà ad un aumento del prezzo di vendita, che potrebbe essere doppio rispetto all'anno scorso
Continua la crisi del settore delle noccioli. A dare l'allarme, Cristiano Fini, presidente di Cia-Agricoltori Italiani. "Ancora un’annata nera per la produzione che crolla del 60% per l’impatto del climate change", ha sottolineanto. Nel 2023 la produzione nazionale era scesa a 102mila tonnellate, con ulteriore ribasso a 85mila l’anno scorso. Ora, la nuova stagione conferma la grave crisi per il prodotto principe della frutta in guscio, ingrediente indispensabile per moltissime produzioni dell’industria dolciaria Made in Italy.
Previsto un aumento dei prezzi
Il crollo della produzione delle nocciole porterà a un aumento del prezzo di vendita, che potrebbe essere doppio rispetto all’anno scorso. L’emergenza secondo Cia è legata ai cambi climatici: un inverno troppo mite, piogge primaverili violente insieme alle alte temperature e alla siccità di giugno, che hanno messo in ginocchio 95mila ettari di noccioleti, presenti nel Lazio e in Campania, ma concentrati soprattutto in Piemonte. "A luglio abbiamo cominciato a veder cadere le nocciole vuote a terra e rispetto a una resa normale di 20 quintali a ettaro, la raccolta è ferma a 5", dichiara la produttrice Cia, Daniela Ferrando, dalla provincia di Alessandria, mentre sono in arrivo campioni di nocciole dal Cile o dall’Oregon che potrebbero fare concorrenza in futuro alla produzione nazionale.
Leggi anche
Gli allevatori in Emilia-Romagna faticano a convivere con i lupi
Presidente agricoltori Cia: "Serve tavolo di filiera nazionale"
“Riteniamo indispensabile la convocazione di un tavolo di filiera nazionale dedicato", ha aggiunge sempre Fini - per affrontare in modo organico le criticità attuali e rafforzare gli investimenti mirati alla ricerca e all’innovazione aziendali, strumenti importanti per restituire competitività e prospettiva al comparto. La drammaticità dell’annata in corso, con gravi perdite produttive e forti difficoltà per le aziende agricole, rende questa richiesta ancora più urgente”.
Approfondimento
Perché la soia brasiliana costa sempre di più all'ambiente
©IPA/Fotogramma
Cambiamento climatico, 10 cose che tutti possiamo fare per limitarlo
Dalle ondate di caldo alle alluvioni, dalla siccità alle grandinate violente e improvvise. I crescenti eventi estremi testimoniano come l'ambiente della Terra stia mutando radicalmente a causa dell'attività umana. Esistono tuttavia buone pratiche che ciascun individuo può mettere in campo ogni giorno per mitigare gli effetti più negativi. La BBC ha stilato una guida per le strategie eco-sostenibili più efficaci