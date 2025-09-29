Crisi nocciola, raccolto dimezzato e prezzi raddoppiati: l'allarme Cia

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Crisi della nocciola, raccolto dimezzato e prezzi raddoppiati: allarme industria dolciaria

Economia

"Ancora un'annata nera per la produzione che crolla del 60% per l'impatto del climate change", ha evidenziato Cristiano Fini, presidente di Cia-Agricoltori Italiani. Un trend che porterà ad un aumento del prezzo di vendita, che potrebbe essere doppio rispetto all'anno scorso

ascolta articolo

Continua la crisi del settore delle noccioli. A dare l'allarme, Cristiano Fini, presidente di Cia-Agricoltori Italiani. "Ancora un’annata nera per la produzione che crolla del 60% per l’impatto del climate change", ha sottolineanto. Nel 2023 la produzione nazionale era scesa a 102mila tonnellate, con ulteriore ribasso a 85mila l’anno scorso. Ora, la nuova stagione conferma la grave crisi per il prodotto principe della frutta in guscio, ingrediente indispensabile per moltissime produzioni dell’industria dolciaria Made in Italy. 

Previsto un aumento dei prezzi

Il crollo della produzione delle nocciole porterà a un aumento del prezzo di vendita, che potrebbe essere doppio rispetto all’anno scorso. L’emergenza secondo Cia è legata ai cambi climatici: un inverno troppo mite, piogge primaverili violente insieme alle alte temperature e alla siccità di giugno, che hanno messo in ginocchio 95mila ettari di noccioleti, presenti nel Lazio e in Campania, ma concentrati soprattutto in Piemonte. "A luglio abbiamo cominciato a veder cadere le nocciole vuote a terra e rispetto a una resa normale di 20 quintali a ettaro, la raccolta è ferma a 5", dichiara la produttrice Cia, Daniela Ferrando, dalla provincia di Alessandria, mentre sono in arrivo campioni di nocciole dal Cile o dall’Oregon che potrebbero fare concorrenza in futuro alla produzione nazionale. 

Leggi anche

Gli allevatori in Emilia-Romagna faticano a convivere con i lupi

Presidente agricoltori Cia: "Serve tavolo di filiera nazionale"

“Riteniamo indispensabile la convocazione di un tavolo di filiera nazionale dedicato", ha aggiunge sempre Fini - per affrontare in modo organico le criticità attuali e rafforzare gli investimenti mirati alla ricerca e all’innovazione aziendali, strumenti importanti per restituire competitività e prospettiva al comparto. La drammaticità dell’annata in corso, con gravi perdite produttive e forti difficoltà per le aziende agricole, rende questa richiesta ancora più urgente”.

Approfondimento

Perché la soia brasiliana costa sempre di più all'ambiente
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/11
Ambiente

Cambiamento climatico, 10 cose che tutti possiamo fare per limitarlo

Dalle ondate di caldo alle alluvioni, dalla siccità alle grandinate violente e improvvise. I crescenti eventi estremi testimoniano come l'ambiente della Terra stia mutando radicalmente a causa dell'attività umana. Esistono tuttavia buone pratiche che ciascun individuo può mettere in campo ogni giorno per mitigare gli effetti più negativi. La BBC ha stilato una guida per le strategie eco-sostenibili più efficaci

Vai alla Fotogallery

Economia: Ultime notizie

Crisi nocciola, raccolto dimezzato e prezzi raddoppiati: l'allarme Cia

Economia

"Ancora un'annata nera per la produzione che crolla del 60% per l'impatto del climate change", ha...

Export Ue, ad agosto -8,1%: -21,2% verso gli Usa. I dati Istat

Economia

Su base annua, la flessione delle espostazioni riguarda i beni di consumo e i beni strumentali ed...

Stellantis, Joao Laranjo nuovo Chief Financial Officer

Economia

Succede a Doug Ostermann, che ha deciso di lasciare l'azienda per motivi personali. "Sono rimasto...

Lufthansa, compagnia aerea annuncia 4 mila licenziamenti entro il 2030

Economia

Il riassetto del gruppo mira ad aumentare la redditività e l'efficienza per utenti e azionisti e...

Mercato immobiliare, conviene ancora investire nel mattone?

Economia

Oggi si può ancora investire negli immobili? Per rispondere a questa domanda Nomisma ha...

MILANO - FOTO SIMBOLICHE SUL TEMA DEL MUTUO CASA ABITAZIONE, CHIAVI DI CASA, EURO BANCONOTE (MILANO - 2014-06-17, ALBERTO CATTANEO) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

Economia: I più letti