Dazi, Usa formalizzano accordo con Ue: 15% su auto e componenti

Lo ha confermato una notifica diffusa dal Federal Register americano che pubblica le proposte e gli atti normativi federali e che ha diffuso la comunicazione che sancisce l’accordo sui dazi con l'Unione Europea

Dazi al 15% tra Usa ed Ue considerando auto e sue componenti. E' quanto confermato in queste ore dal Federal Register americano che pubblica le proposte e gli atti normativi federali e che ha diffuso la notifica che sancisce l’accordo sui dazi con l'Unione Europea. In particolare, è indicato nella notifica, la tariffa doganale degli Stati Uniti ricade su determinati articoli che sono prodotti proprio dall'Ue, tra cui automobili e parti di esse, ma anche su risorse naturali non disponibili (incluso il sughero), tutti gli aeromobili e le parti di aeromobili, ma anche prodotti farmaceutici generici e i loro ingredienti e precursori chimici. 

Dazi, Tajani: "Non sono insormontabili, cerchiamo di ottenere risultati migliori"

I dazi al 15% imposti dagli Usa alle merci provenienti dai Paesi Ue "non sono insormontabili. Mi preoccupa di più il tasso di cambio euro-dollaro" ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un incontro con le imprese presso il consolato d'Italia a New York. Per quanto riguarda il comparto auto "è stato raggiunto un accordo, vedremo cosa si potrà fare per altri settori come l'acciaio", ha proseguito il titolare della Farnesina dicendosi comunque ottimista. "Passo dopo passo cerchiamo di ottenere i migliori risultati possibili per la nostra economia".

 

Salone dell'Auto di Monaco, tra dazi e regole sull'elettrico
Dazi sulle auto, l’impatto sull’Italia e sui veicoli venduti negli Usa

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato dal 2 aprile i dazi del 25% sull’automotive: si applicano sulle importazioni, pari a quasi 500 miliardi di dollari all’anno, di automobili, camion e componentistica. Quali sono i Paesi più colpiti? E qual è l’effetto per gli americani? Anche di questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24, nella puntata del 27 marzo 2025

