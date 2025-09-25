Dazi, Usa formalizzano accordo con Ue: 15% su auto e componenti

Lo ha confermato una notifica diffusa dal Federal Register americano che pubblica le proposte e gli atti normativi federali e che ha diffuso la comunicazione che sancisce l’accordo sui dazi con l'Unione Europea

Dazi al 15% tra Usa ed Ue considerando auto e sue componenti. E' quanto confermato in queste ore dal Federal Register americano che pubblica le proposte e gli atti normativi federali e che ha diffuso la notifica che sancisce l’accordo sui dazi con l'Unione Europea. In particolare, è indicato nella notifica, la tariffa doganale degli Stati Uniti ricade su determinati articoli che sono prodotti proprio dall'Ue, tra cui automobili e parti di esse, ma anche su risorse naturali non disponibili (incluso il sughero), tutti gli aeromobili e le parti di aeromobili, ma anche prodotti farmaceutici generici e i loro ingredienti e precursori chimici.