Bonus Famiglie Sicilia, come funziona: data, requisiti e cosa sapere

Introduzione

C’è ancora tempo per presentare la domanda relativa al contributo a fondo perduto per l’abbattimento degli interessi sui prestiti al consumo per l’acquisto di beni durevoli (soprannominato Bonus famiglia) erogato dalla Regione Sicilia. Inizialmente il termine era stato fissato a giugno, in seguito è stato spostato alla fine di settembre e dopo ancora alla fine di dicembre. Tuttavia, meglio sbrigarsi: le domande regolarmente presentate entro le ore 17,00 del 30 settembre 2025 saranno subito prese in carico e il relativo contributo sarà subito erogato.