Come detto, dallo scorso 30 giugno è disponibile il nuovo portale bonusfiscali.enea.it, che consente l’invio dei dati necessari per ottenere le detrazioni legate all’ecobonus e al bonus casa ordinario. A disciplinare il tutto ci ha pensato la circolare n. 8/E di Agenzia delle Entrate, che ha definito in modo più preciso l’applicazione delle nuove regole introdotte dalla legge di Bilancio 2025. Dal 30 giugno, quindi, è scattato il conto alla rovescia per chi ha concluso lavori nei primi mesi del 2025: si hanno 90 giorni per inviare i dati all’Enea. La scadenza per l’invio è fissata al 29 settembre (il 28 è domenica). Il conteggio dei 90 giorni riguarda sia gli interventi conclusi tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025, sia quelli chiusi nel 2024 con spese sostenute nel 2025.



Per approfondire: Bonus casa 2025, ecco quali sono quelli ancora disponibili e chi ne ha diritto